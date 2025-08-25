هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

أثار الأعب كريستيانو رونالدو حالة كبير من الجدل على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما التقطته عدسات الكاميرات وهو يرفع يديه متوجها بالدعاء على الطريقة الإسلامية أثناء متابعة ركلات الترجيح.

هل دخل رونالدو الإسلام ؟

خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الأنظار خلال نهائي كأس السوبر السعودي 2025 أمام الأهلي، بعدما التقطته عدسات الكاميرات وهو يرفع يديه متوجها بالدعاء على الطريقة الإسلامية أثناء متابعة ركلات الترجيح.

أثارت اللقطة تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أن النجم البرتغالي كرر حركة الدعاء الإسلامية التي سبق وأن قام بها خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي أثناء مواجهة إسبانيا.

ودعا ذلك إلي ظن عدد كبير من الجمهور على السوشيال ميديا لإعتقاد أن كريستيانو رونالدو أعتنق الدين الإسلامي.

