غير النشويات والسكريات.. اعرف أسباب الإصابة بمرض السكر

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة أسباب الاصابة بمرض السكري حيث انه من أكثر الأمراض انتشارا في العصر الحديث خاصه لدى من تتوفر لديهم عوامل وراثية.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أسباب مرض السكري.

أسباب مرض السكري

تشمل أسباب الإصابة بمختلف أنواع مرض السكري ما يلي:

مقاومة الأنسولين

ينتج داء السكري من النوع الثاني بشكل رئيسي عن مقاومة الأنسولين.

تحدث مقاومة الأنسولين عندما لا تستجيب خلايا العضلات والدهون والكبد للأنسولين كما ينبغي وتساهم عدة عوامل وحالات في درجات متفاوتة من مقاومة الأنسولين، بما في ذلك السمنة، وقلة النشاط البدني، والنظام الغذائي، والاختلالات الهرمونية، والعوامل الوراثية، وبعض الأدوية.



مرض المناعة الذاتية

يحدث مرض السكري من النوع الأول وLADA عندما يهاجم جهازك المناعي الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.



اختلالات هرمونية

خلال فترة الحمل، تُفرز المشيمة هرمونات تُسبب مقاومة الأنسولين وقد تُصابين بسكري الحمل إذا لم يُنتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين للتغلب على هذه المقاومة كما يُمكن أن تُسبب حالات أخرى مرتبطة بالهرمونات، مثل ضخامة الأطراف ومتلازمة كوشينج، الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.



تلف البنكرياس

يمكن أن يؤثر الضرر الجسدي الذي يلحق بالبنكرياس بسبب حالة أو عملية جراحية أو إصابة على قدرته على إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 3 .



الطفرات الجينية

يمكن لبعض الطفرات الجينية أن تسبب مرض MODY والسكري عند الأطفال حديثي الولادة.