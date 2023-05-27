5 أسباب صادمة تؤدي للإصابة بـ ورم المخ |تفاصيل

في السنوات الأخيرة ، ظهرت أورام المخ كواحدة من أهم 10 أورام تؤثر على السكان الهنود ، وفقًا للمكتبة الوطنية للعلوم، تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 10 من كل 100000 فرد في الهند يتم تشخيصهم بأورام الجهاز العصبي المركزي ، وحوالي 2 ٪ من هذه الأورام خبيثة.

يقول الدكتور نيشانت شانكر ياجنيك ، استشاري جراحة الأعصاب بمستشفيات مانيبال ، جورجرام: "أورام المخ هي نمو غير طبيعي وتدريجي للخلايا في الدماغ ، والتي يمكن أن تكون سرطانية (خبيثة) أو غير سرطانية (حميدة)، يمكن أن يؤثر وجود ورم في المخ بشكل كبير على حياة الشخص ، وغالبًا ما يؤدي إلى اضطرابات عصبية مثل الصداع والنوبات وصعوبات في الذاكرة والتركيز. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى ضعف إدراكي وإثارة التوتر العاطفي ، بما في ذلك القلق والاكتئاب والخوف ".

سبب ورم في المخ

العوامل البيئية: التعرض للمواد الكيميائية ومبيدات الآفات وما إلى ذلك لفترات طويلة يمكن أن يسبب الأورام.

تاريخ العائلة: وجود تاريخ عائلي من أي نوع من أنواع السرطان يمكن أن يزيد من خطر حدوثه للأجيال القادمة.

التدخين: وفقًا للدكتور ياجنيك ، يزيد تدخين التبغ من خطر الإصابة بالأورام السحائية وأنواع أخرى من الأورام.

العمر: يمكن أن تتطور أورام المخ لدى أي شخص في أي عمر ، ولكن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بها.

الإشعاع: إذا تعرض الشخص للإشعاع بسبب مهنته أو بسبب علاج طبي سابق ، فهو معرض لخطر الإصابة بأورام المخ.

العلامات والأعراض المرتبطة بورم الدماغ

يكون الصباح أسوأ بالنسبة للصداع أو الضغط في الرأس.

الصداع الذي يحدث بشكل متكرر ويشعر بسوء.

الصداع الذي يشار إليه باسم صداع التوتر أو الصداع النصفي في بعض الأحيان.

القيء أو الغثيان.

مشاكل في العين مثل الرؤية المزدوجة أو الرؤية الضبابية أو فقدان الرؤية في جوانب مجال رؤيتك.

خيارات العلاج

الجراحة: بالنسبة للمستوى الأول من العلاج ، يتبع الأطباء نهج الانتظار والمراقبة لمعرفة ما إذا كان الورم يتقدم أم لا. إذا كان الورم ينمو بشكل كبير أو يسبب مشاكل في الجسم ، فيتم استئصال الورم جراحيًا.

الجراحة الإشعاعية: يمكن إجراء الجراحة الإشعاعية التجسيمية (SRS) لإعطاء العلاج الإشعاعي لأورام الدماغ الحميدة التي يتعذر الوصول إليها.

الأدوية والرعاية الداعمة: يتم وصف الأدوية للمرضى للتخفيف من أعراض أورام المخ ، كما يتم تقديم الرعاية الداعمة للمريض بعد الجراحة.

يقول الدكتور ياجنيك: "إن منع ظهور الأورام في الجسم ليس دائمًا في يد المرء، إذا كنت بالقرب من شخص تظهر عليه أعراض ورم في المخ ، فيجب عليه استشارة الطبيب فورًا والحصول على التشخيص المناسب باستخدام الاختبارات العصبية والأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي. يمكن أن يكون تشخيص الإصابة بورم في المخ أمرًا صعبًا ومخيفًا ، ولكن بمساعدة فريق جيد من المهنيين الطبيين والتشخيص والعلاج المبكر ، يمكن إدارته وعلاجه ".



المصدر: timesofindia