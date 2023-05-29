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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.. ابتعد عنها فورا

الكبد الدهني
الكبد الدهني

لا تظهر أي أعراض على الكبد الدهني أو تراكم الدهون في الكبد، وعلى الأرجح هذا هو سبب عدم اهتمام الكثيرين به، ومع ذلك يمكن أن يتسبب عدم علاج الكبد الدهني في حدوث التهاب في الكبد يسمى التهاب الكبد الدهني، يحدث هذا عندما تبدأ الرواسب الدهنية في الكبد في إزعاج الجسم.

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التهاب الكبد الدهني أو التهاب الكبد الدهني غير الكحولي يضر الكبد، يؤدي إلى التهاب وتندب الكبد، قد يؤدي وجود عوامل خطر أخرى مثل الشيخوخة ومرض السكري إلى تفاقم الحالة ومساعدتها على الوصول إلى حالة نهائية.
ومن ثم فمن الضروري تحديد العادات أو العوامل التي تساعد على ترسب الدهون في الكبد.
-زيادة الوزن
يُنظر إلى زيادة الوزن على أنها السبب الرئيسي وراء ترسب الدهون في الكبد، يجب دائمًا مراقبة مؤشر كتلة الجسم، يقول خبراء الصحة إن مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن 25 يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.
-مرض السكري
يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بدهون الكبد، تقول MayoClinic إن ما لا يقل عن نصف الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 يعانون من مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول.
قد يلعب مرض الكبد الدهني دورًا في مرض السكري من النوع 2، ويضيف أنه إذا كنت تعاني من كلتا الحالتين ولم يتم التعامل مع مرض السكري من النوع 2 بشكل جيد ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم مرض الكبد الدهني.
-ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية
يرتبط ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، تشير بعض التقارير الصحية أيضًا إلى أن ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية يمكن أن يكون إشارة إلى أنك مصاب بالفعل بمرض الكبد الدهني.
يعتبر مستوى الدهون الثلاثية أكثر من 150 مجم / ديسيلتر مرتفعًا.
-العادات السيئة في الأكل

النظام الغذائي غير النظيف هو سبب آخر لتراكم الدهون في الكبد، إن تناول الطعام في وقت متأخر ، وتخطي الوجبات ، وعدم وجود فجوة مثالية بين وجبتين يمكن أن يؤدي إلى ضغط هائل على الكبد ويزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.
اختر الأطعمة الصحية والمغذية دائمًا.
-توقف التنفس أثناء النوم
من المثير للدهشة أن توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن يسبب أيضًا الكبد الدهني، وفقًا لدراسة يمكن أن يؤدي انقطاع النفس الانسدادي النومي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي من خلال زيادة مقاومة الأنسولين وعسر شحميات الدم والالتهابات.
من الضروري تعديل هذه العوامل بحيث لا تتطور حالة الكبد الدهني إلى مرحلة متقدمة.
في حين أن الوزن ونمط الأكل يمثلان مشكلة في نمط الحياة ويجب التحقق منه عن طريق إضافة أطعمة صحية ومغذية إلى النظام الغذائي، يجب على المرء تجنب تناول الأطعمة من الخارج، يجب تناول الطعام الصحي المطبوخ في المنزل مع الزيت الجيد والحبوب الكاملة والخضروات الموسمية.
لعوامل الخطر الأخرى مثل مرض السكري ومستوى الكوليسترول ، اطلب المساعدة الطبية، استشر الطبيب وتناول الأدوية إذا لزم الأمر، لا يظهر مرض الكبد الدهني أي أعراض وهذا يسهل نموه في الجسم.
المصدر: timesofindia
 

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