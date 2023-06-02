مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى نظرا لتعرض البلاد لعاصفة ترابية.

وفي هذا السياق قدم الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، بعض العادات والنصائح التي يجب إتباعها خلال هذه العاصفة حتى لا تتعرض لمشاكل صحية.

كتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "تذكروا حضراتكم الاكثار من شرب المياه علي مدار اليوم والاستحمام لا يكون بالماء الساخن ولكن بالماء الفاتر."

تابع الناظر:" ومرضى الحساسية يستعملون صابون الجلسرين، أما الملابس فتكون القطنية البيضاء أو فاتحة اللون."



