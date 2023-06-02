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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

هاني الناظر
هاني الناظر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى نظرا لتعرض البلاد لعاصفة ترابية.

وفي هذا السياق قدم الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، بعض العادات والنصائح التي يجب إتباعها خلال هذه العاصفة حتى لا تتعرض لمشاكل صحية.

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كتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "تذكروا حضراتكم الاكثار من شرب المياه علي مدار اليوم والاستحمام لا يكون بالماء الساخن  ولكن بالماء الفاتر."

تابع الناظر:" ومرضى الحساسية يستعملون صابون الجلسرين، أما الملابس فتكون القطنية البيضاء أو فاتحة اللون."


 

هاني الناظر الأرصاد الجوية طقس اليوم عاصفة ترابية الدكتور هاني الناظر

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