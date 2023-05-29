لطلبة الثانوية العامة: إتباع هذا النظام يساعد على تركيز أقوى وتفوق دراسي

يحرص الكثير من طلاب الثانوية العامة مع بدء الأمتحانات على تناول الأطعمة الغذائية الصحية والتي تساعدهم على الفهم و التركيز، حيث يحاول الطلاب حفظ وفهم الكثير من المعلومات الجديدة ، فمن المهم أن تحافظ على صحتك في أفضل حالاتها خلال فترة الأمتحانات.

يمكن أن يؤدي الحفاظ على صحتك إلى تعزيز الأداء الأكاديمي ومساعدتك في الوصول إلى أهدافك التعليمية، على الرغم من أهمية اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام للحفاظ على تغذية جسمك ودماغك والاستعداد لأداء المهام الصعبة ، تظهر الأبحاث أن بعض الأطعمة قد تكون مهمة بشكل خاص لصحة الدماغ وتعزيز الأداء العقلي.

تعمل أنواع معينة من الطعام على زيادة اليقظة ، وتعزيز الاحتفاظ بالذاكرة ، ويمكن أن تزيد من مستويات الطاقة ، فيما يلي عدد من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك أثناء التحضير للاختبار:

-ابق رطبًا

يعمل الماء على تسريع التفاعلات الكيميائية في أجسامنا ويمكنه تسريع معدل معالجة أدمغتنا للمعلومات، من ناحية أخرى ، يمكن أن يسبب الجفاف التعب والنسيان والركود، توصي NHS بأن نهدف إلى شرب حوالي 1.2 لتر من الماء يوميًا من أجل صحة نفسية جيدة ورفاهية عامة، لذا احصل على زجاجة ماء يدوية اليوم بجانب مكتب القراءة الخاص بك.

-الابتعاد عن السكر

غالبًا ما يكون هناك إغراء لتناول وجبة خفيفة من الأطعمة السكرية أثناء الدراسة، لقد تم اكتشاف أن هذا يأتي بنتائج عكسية لأن الاستهلاك المفرط للسكر يؤدي إلى اندفاع مؤقت للطاقة يتبعه بسرعة انخفاض مستويات السكر في الدم مما يسبب التعب من بين أمور أخرى.

-تناول وجبات خفيفة صحية

بدلاً من الأطعمة السكرية ، حاول تناول وجبة خفيفة من المكسرات والجبن القريش والتين والفواكه المجففة ودقيق الشوفان والبيض والزبادي، أثبتت هذه الأطعمة الغنية بالبروتين قدرتها على تحسين الاحتفاظ بالذاكرة واليقظة العقلية وزيادة مستويات الطاقة.

-جرب الشاي الأخضر بدلا من الكافيين

غالبًا ما تحقق المقاهي مبيعات وفيرة خلال فترة الاختبار لأسباب واضحة، للبقاء مستيقظًا ومتنبهًا ، غالبًا ما يلجأ الطلاب إلى الكافيين. ومع ذلك ، فقد تم اكتشاف أن الكافيين يوفر فقط دعمًا قصير المدى وغالبًا ما يكون مصحوبًا بآثار جانبية مثل الصداع النصفي والتعب على المدى الطويل، يعتبر الشاي الأخضر بديلاً جيدًا للخيارات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين ، حيث يوفر مضادات الأكسدة بالإضافة إلى زيادة تركيزك.

-الخضروات الورقية

الخضروات مثل البروكلي والسبانخ واللفت مليئة بفيتامين K ، الذي يساعد في بناء مسارات في الدماغ ، بالإضافة إلى النترات ومضادات الأكسدة التي تحدث بشكل طبيعي، كما أنها تحتوي على B6 و B12 والتي ترتبط بتحسينات في اليقظة والذاكرة.

المصدر:info.lse.ac.uk