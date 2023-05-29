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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيحبوا ذوقهم| هذه الأبراج يفضلون التسوق مع والديهم.. هل أنت منهم؟

هذه الأبراج يفضلون
هذه الأبراج يفضلون التسوق مع والديهم

تشتهر بعض الأبراج بذوقهم الراقي في الأزياء وميلها إلى الإكسسوارات عالية الجودة، يدفعهم حبهم لكل الأشياء الجميلة والمصممة جيدًا إلى إنفاق الأموال على أرقى الأشياء في الحياة ، وخاصة ملابسهم، يفضل البعض الاصطحاب والديهم معهم بالتسوق لشراء ماركات الأزياء المتميزة والراقية.
 

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هذه الأبراج يفضلون التسوق مع والديهم:

 

برج السرطان
أنهم يشاركون اهتمامًا قويًا في إنشاء مظهر متوازن ويعرفون كيفية مزج التصميمات المعاصرة مع المظهر التقليدي ، مما يجعل والديهم يمارسون بعضًا من أكثر الفرق أناقة وجاذبية في أي حدث.


برج العقرب
غالبًا ما يتسوقون لوالديهم ويساعدون في اختيار ملابسهم، إن إحساسهم بالأزياء جذاب للغاية لأنهم يفهمون بالضبط ما يريد الأشخاص أن يرتديه آباؤهم في أي مناسبة.


برج الحوت
كل شخص لديه إحساسه المميز بالأزياء ، لكن الحوت العصري حقًا لديه إحساس جوهري بالأناقة يجعله من عشاق الموضة، وغالبًا ما يستخدمون قواهم من أجل الخير ، حيث يجعلون من أولوياتهم رفع خزانة عمل والديهم، تعتمد لوحة الألوان المفضلة لديهم على إضافة ألوان نابضة بالحياة مثل الأحمر أو الذهبي أو الأصفر بالإضافة إلى أي ألوان أخرى لافتة للنظر تجذب الانتباه إلى والديهم.


برج الدلو
يقدرون الصورة الظلية المفعمة بالحيوية والملابس الجميلة لأمهاتهم بملابس العمل المذهلة مثل البناطيل، على الرغم من ذلك ، ستبدو أطقمهم الأكثر جرأة رائعة دائمًا بسبب ثقتهم الجوهرية وذوقهم المذهل في الموضة. ومن المثير للاهتمام ، أن برج الدلو يدرك أن الجودة فوق الكمية هي ما هو مهم بالفعل.

 

الأبراج برج السرطان برج العقرب برج الحوت برج الدلو

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