40 درجة مئوية.. موجة حر غير مسبوقة تجتاح الصين

أعلن المركز الوطني للمناخ في الصين إن درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد وصلت أو تجاوزت أرقامها القياسية لشهر مايو.

وقال نائب مدير المركز الوطني للمناخ قاو رونج في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن محطات الأرصاد الجوية في 446 موقعًا سجلت درجات حرارة مماثلة أو أعلى من أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق لشهر مايو.

وسبق وأفاد مكتب الأرصاد الجوية في شنجهاي أن المدينة سجلت درجة حرارة 36.1 درجة مئوية. كان الرقم القياسي السابق لشهر مايو 35.7 درجة مئوية، والذي حدث في عام 2018.

خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من المتوقع أن تتأثر معظم جنوب الصين بدرجات حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية، مع درجات حرارة في بعض المناطق تتجاوز 40 درجة مئوية، وفقًا لخبراء الأرصاد الوطنية اليوم الجمعة.

تستعد شبكات الطاقة لتكون تحت الضغط مع تزايد الطلب على أجهزة تكييف الهواء في المدن الكبرى مثل شنجهاي.

تأتي الحرارة الشديدة وسط عام من ارتفاع درجات الحرارة والطقس غير المنتظم في الصين.

في فبراير الماضي، حذرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية من أن "الظواهر المناخية القاسية لا تزال تُظهر ارتفاع معدل حدوث وكثافة [لهذا العام]".

في مارس الماضي، كانت درجات الحرارة في مدينتي ووهان وتشنج تشو بوسط الصين أعلى بأكثر من 10 درجات عن المعتاد في ذلك الوقت من العام.

على غير العادة بالنسبة للصين، شهد عام 2023 حرارة شمال البلاد القاحلة أكثر من الجنوب، وهو نمط يُعتقد أنه يسبب مجموعة من المشكلات البيئية.