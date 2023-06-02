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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة تنظم سلسلة من الندوات التوعوية على مستوى المحافظات

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، سلسلة من الندوات التوعوية لشباب مراكز الشباب،  تحت شعار " الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات، وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية.

 

وشملت السلسلة تنفيذ ندوة بمحافظة الغربية بمركز شباب متاحة ، حاضر فيها الدكتور أحمد خضر - أستاذ علوم الحاسبات والبرمجيات ، وتم تنفيذ ندوة أخري بمحافظة الإسماعيلية بمركز شباب السلام ،  أدارها الدكتور ياسر فضة - إعلامي  ومحاضر تنمية بشرية.

وفي محافظة البحيرة تم تنفيذ ندوة بمركز شباب دمنهور ، ألقاها محمود فريج - مدرب تنمية بشرية ومسؤول الدعم الفني والربط الالكتروني. 

وتناولت الندوات عددا من المحاور منها ( تعريف مواقع التواصل الاجتماعي، فوائد وأهمية مواقع التواصل الاجتماعي ، إيجابيات منصات التواصل الاجتماعي) ، بالإضافة إلى مناقشة كيفية إختيار البرامج المناسبة والفعالة والآثار السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي ومنها قتل الإبداع لدى الشباب ، وعزوف الكثير  عن القراءة وإهدار وقتهم أمام مواقع التواصل الاجتماعي .

وأوصت الندوات بضرورة مراقبة الآباء للأطفال أثناء استخدامها لتلك المواقع ، وضرورة المراقبة الذاتية والوعي الصحيح بكيفية الإستخدام الأمثل لهذه المواقع.

 

يذكر أن  الندوات تهدف إلى تعريف الشباب ببعض الإرشادات لاستخدام مواقع التواصل الإجتماعي بشكل فعال شخصيا ومهنيا ، وتدريب العقل على التواصل الإجتماعي لتحويله إلى تواصل حقيقي مفيد وليس وهميا.

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