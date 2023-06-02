استقرار الدولار وتراجع اليورو وارتفاع الإسترليني.. والذهب عيار 21 يسجل 2380 جنيها| أخبار السوق

أسعار العملات والذهب اليوم

الدولار يسجل 30.85جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني يسجل 38.63جنيه للبيع

اليورو يسجل 33.13جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 8.22جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.40جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.35جنيه

استقرار الذهب ..عيار 21 يسجل 2380جنيها



يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.



تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية خلال تعاملات الأسبوع حيث استقر الدولار. وانخفض اليورو وارتفع الاستيرليني في بنوك مصر والأهلي والمركزي.



ويرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .



بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة لنحو 32.78جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع مقابل 33.18جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 5 قرشا.



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 38.13جنيه للشراء و 38.63جنيه للبيع مقارنة 38.23جنيه للبيع بزيادة 40 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 33.73جنيه للشراء و33.99جنيه للبيع مقارنة 34.20جنيه للبيع سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 21 قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.78جنيه للشراء و33.13جنيه للبيع .

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ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.13جنيه للشراء و 38.63جنيه للبيع



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.73جنيه للشراء و33.99جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي عند 30.84جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع

و بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.02جنيه للشراء و33.16 جنيه للبيع مقارنة و33.42 جنيه بتراجع 26 قرشا.

وصعد سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 38.45جنيه للشراء و 38.60جنيه للبيع مقارنة 38.21جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع 39 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 33.95جنيه للشراء و34.10جنيه للبيع مقارنة 34.38 جنيه بتراجع 28 قرش .



أسعار العملات العربية



واستقرت أسعار العملات العربية فى بنوك مصر و الأهلى والبنك المركزي علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي .



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.33جنيه للشراء و 100.35جنيه للبيع .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.39جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.33جنيه للشراء و 100.35جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

واستقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا ليسجل 100.24جنيه للشراء و 100.66جنيه للبيع

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2720 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2493جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2380 جنيهًا



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2040جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1587جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1360جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19040جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2.7مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1980دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم