استقرار أسعار العملات العربية في مصر

استقرت أسعار العملات العربية فى بنوك مصر والأهلى والبنك المركزي علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي .

يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 100.35جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا عند 99.33جنيه للشراء و 100.35جنيه للبيع



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.39جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.33جنيه للشراء و 100.35جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.24جنيه للشراء و 100.66جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.