الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الخميس 1-6-2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس الموافق 1 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق 1-6-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.
اليورو شراء 32.8441 جنيه، والبيع 33.0002 جنيه.
الجنيه الإسترليني شراء 38.2161 جنيه، والبيع 38.4052 جنيه.
الدولار الكندي شراء 22.6386 جنيه، والبيع 22.744 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 4.4027 جنيه، والبيع 4.4314 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 2.7684 جنيه، والبيع 2.7918 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 2.8296 جنيه، والبيع 2.8478 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 33.7467 جنيه، والبيع 33.9011 جنيه.
الين اليابانى شراء 22.0351 جنيه، والبيع 22.199 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 19.9414 جنيه، والبيع 20.0988 جنيه.
أسعار صرف العملات العربية
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الخميس الموافق 1 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس 1-6-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
سعر صرف العملات العربية اليوم:
سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.3923 جنيه و 100.3187 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 8.1951 جنيه و 8.2251 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 8.392 جنيه و 8.3996 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8302 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل الريال القطري للشراء 7.8046 جنيه و 8.4753 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4936 جنيه للبيع.