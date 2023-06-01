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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الخميس 1-6-2023

أسعار العملات
أسعار العملات

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس الموافق 1 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق 1-6-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 1 يونيو 2023

العملات الأجنبية في البنك الأهلي
 

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.


اليورو شراء 32.8441 جنيه، والبيع 33.0002 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.2161 جنيه، والبيع 38.4052 جنيه.


ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.6386 جنيه، والبيع 22.744 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4027 جنيه، والبيع 4.4314 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
 

الكرون النرويجي شراء 2.7684 جنيه، والبيع 2.7918 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.8296 جنيه، والبيع 2.8478 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 33.7467 جنيه، والبيع 33.9011 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 22.0351 جنيه، والبيع 22.199 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.9414 جنيه، والبيع 20.0988 جنيه.


أسعار صرف العملات العربية
 


وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الخميس الموافق 1 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس 1-6-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

 

سعر صرف العملات العربية اليوم:
 


سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.3923 جنيه و 100.3187 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2251 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم
 


سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.392 جنيه و 8.3996 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8302 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري


سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه  و 8.4753  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4936 جنيه للبيع.

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