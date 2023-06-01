الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الخميس 1-6-2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس الموافق 1 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق 1-6-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 32.8441 جنيه، والبيع 33.0002 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.2161 جنيه، والبيع 38.4052 جنيه.



ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.6386 جنيه، والبيع 22.744 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4027 جنيه، والبيع 4.4314 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.7684 جنيه، والبيع 2.7918 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.8296 جنيه، والبيع 2.8478 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 33.7467 جنيه، والبيع 33.9011 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 22.0351 جنيه، والبيع 22.199 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.9414 جنيه، والبيع 20.0988 جنيه.



أسعار صرف العملات العربية





وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الخميس الموافق 1 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس 1-6-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:





سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.3923 جنيه و 100.3187 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2251 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم





سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.392 جنيه و 8.3996 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8302 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4753 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4936 جنيه للبيع.