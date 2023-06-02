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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كفر الشيخ .. إصابة 6 أشخاص باختناق بسبب حريق قش

مستشفى كفر الشيخ
مستشفى كفر الشيخ العام

أصيب 6 أشخاص بمحافطة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، باختناق جراء استنشاق دخان بسبب حريق قش في قرية بطيطة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوصول 6 أشخاص إلى المستشفى العام مصابين باختناق حرق قش.

وتبين من سجلات المستشفى أن المصابين هم: سارة السيد 19 سنة، نجوى إبراهيم 29 سنة، صباح عبد الحميد 35 سنة، رانيا فريد 20 سنة، إيمان كمال 25 سنة، عاصم واصف 32 سنة، والحالات تحت الملاحظة وجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة لهم.

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