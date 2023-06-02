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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشخاص لا تقدّرني .. أجرأ إطلالات ميرهان حسين بعد قرار اعتزالها

إطلالات أثارت الجدل
إطلالات أثارت الجدل لـ ميرهان حسين بعد اعتزالها  

أعلنت الفنانة ميرهان حسين قرار اعتزالها الفن، من خلال حسابها على إنستجرام.

وكتبت ميرهان حسين : "اشعر بعدم التقدير لشخصي وموهبتي ولم اعتد البقاء في مكان مع اشخاص لا تقدرني لذلك أعتزل".

 

إطلالات أثارت الجدل لـ ميرهان حسين بعد اعتزالها

 

وتعتبر ميرهان حسين من النجمات والمشاهير التي تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإطلالات التي تظهر بها فهي تميل إلى اختيار الأزياء الجريئة والملفتة للأنظار مما عرضها في الكثير من الأحيان للهجوم بالأخص عند ظهورها بالمايوهات والفساتين الملفتة خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

 

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تحرص ميرهان حسين دائما على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، حيث تتنوع بين الكاجوال والكلاسيك وفساتين السهرة الملفتة التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وتعمل ميرهان حسين على تنسيق الحقائب والأحذية الأنيقة المتناسقة مع ملابسها والتي تزيد من جاذبيتها، اضافة إلي الأكسسوارات والمجوهرات التي تمنحها إطلالة متكاملة.


وتعتمد ميرهان حسين على تسريحات الشعر البسيطة والغير مبالغ في جميع إطلالاتها، بالإضافة إلى اختيار صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

 

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان ميرهان حسين اطلالات ميرهان حسين إطلالات ميرهان حسين بعد اعتزالها إعتزال ميرهان حسين

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