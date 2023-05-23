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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

درة
درة

شاركت النجمة التونسية درة ، خلال ندوة للحديث عن الموضة، وعالم الأزياء ضمن فعاليات Fashion Extravaganza التي أقيمت على هامش عروض Le 5eme.

 

تفاصيل سعر إطلالة درة 

وظهرت درة ، بفستان أسود طويل وشفاف وبطانة سوداء قصيرة من تصميم وبأكمام طويلة وشفافة أيضا.

 

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وكان فستان درة من مجموعة Dolce & Gabbana لصيف وربيع 2023 التي تعاون فيها المصممان مع نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.

 

درة

 

 ووصل سعر فستان درة إلى 2389 يورو، أي ما يعادل 80 ألف جنيه.

 

 

ونسقت درة مع فستانها حقيبة متوسطة الحجم من Dior، من طراز Lady Dior، ويصل سعرها إلى 5300 يورو، أي ما يعادل 177 ألف جنيه مصري، مع اختيار حذاء بنفس لون الفستان.

درة

 

وأختارت درة لم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله ضفيرة، وهو ما ابرز من جمال ورقة إطلالتها.

 

درة

 

وأكملت درة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقانت بإختيار أحمر شفاه باللون الكشميري مع الكحل الأسود والماسكرا، والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

 

 

ولم تتكلف درة في إرتداء الاكسسواراتفقد اختارت قرطين نن الالماس الكبير فقط لتبرز من اناقتها.

 

درة
الفستان من عرض الازياء
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