يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان الفنانة رزان جمال يثير الجدل

شاركت الفنانة اللبنانية رزان جمال صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وأطلت رزان بإطلالة ساحرة وجذابة .

سعر فستان الفنانة اللبنانية رزان جمال





وظهرت رزان جمال بفستان طويل وكت باللون الأخضر أسود من الجينز باللون الأسود وبتصميم مميز وبوردة بنفس لون الفشستان من منطقة العنق .





وكانت ماركة جيب رزان جمال من مجموعة ديور Elie Saab، ووصل سعرها 3702 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 114390.17جنيه مصري



الفستان الأصلي

ورفعت رزان جمال شعرها منسدلا إلى الأعلى بتسريحة إنسانية ناعمة، مع مكياج بسيط معتمد على الألوان الترابية التي تناسبت مع إطلالتها.

فستان رزان جمال

وأكملت رزان جمال إطلالتها ببعض الإكسسورات فقامت باختيار قرطين وخاتم وأسورة كبيرة باللون الفضي، وهو ما أبرز من أناقتها.