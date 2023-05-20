عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان الفنانة رزان جمال يثير الجدل

رزان جمال
رزان جمال

شاركت الفنانة اللبنانية رزان جمال صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وأطلت رزان بإطلالة ساحرة وجذابة .

 

سعر فستان الفنانة اللبنانية رزان جمال 



وظهرت رزان جمال بفستان طويل وكت باللون الأخضر أسود من الجينز باللون الأسود وبتصميم مميز وبوردة بنفس لون الفشستان من منطقة العنق .
 

بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لابنة حميد الشاعري في حفل زفافها  

باليورو والمصري.. سعر إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت


وكانت ماركة جيب رزان جمال من مجموعة ديور Elie Saab، ووصل سعرها  3702 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 114390.17جنيه مصري
 

الفستان الأصلي

 

ورفعت رزان جمال شعرها منسدلا إلى الأعلى بتسريحة إنسانية ناعمة، مع مكياج بسيط معتمد على الألوان الترابية التي تناسبت مع إطلالتها.

 

فستان رزان جمال

 

وأكملت رزان جمال إطلالتها ببعض الإكسسورات فقامت باختيار قرطين وخاتم وأسورة كبيرة باللون الفضي، وهو ما أبرز من أناقتها.

رزان رزان جمال الفنانة اللبنانية رزان جمال فستان الفنانة اللبنانية رزان جمال سعر فستان الفنانة اللبنانية رزان جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

موضوعات متعلقة

أخبار المرأة والصحة| إطلالة ساحرة لابنة حميد الشاعري بزفافها.. فوائد لا تتوقعها لـ الحجامة.. وأغلى فنجان قهوة في العالم

يعادل المشي 2.5 ميل يوميا.. شرب الماء يساعد على حرق الدهون

لسبب عجيب.. أغلى فنجان قهوة في العالم يصل سعره إلى 46 ألف جنيه

بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لابنة حميد الشاعري في حفل زفافها  

الغطس في البحر أحدهما.. حسام موافي يكشف عن سببين لجلطات الرئة

لمرضى القولون.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم؟

باليورو والمصري.. سعر إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت

للحلويات والتورت.. طريقة عمل جناش الشوكولاتة بوصفيتين محتلفتين

ترشيحاتنا

قرارات جديدة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل.. تفاصيل

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

3 وفيات و9 مصابين.. ننشر الصور الأولى لحادث انهيار منزل الترامسة بقنا 

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ