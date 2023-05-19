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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لابنة حميد الشاعري في حفل زفافها  

ابنة حميد الشاعري
ابنة حميد الشاعري في حفل زفافها

تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، وقد ظهرت بفستان أسطوري.

إطلالة ابنة حميد الشاعري في حفل زفافها

وظهرت ابنة حميد الشاعري بفستان أسطوري طويل ومنفوش بشكل كبير باللون الأبيض، وبأكمام طويلة ومفتوحة، ومرصع الفستان بالكريستالات بالكامل.

 

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وتركت ابنة حميد الشاعري بتسريحة شعر ويفي بانسابية وناعمة، مع مكياج ناعم يميل إلى الالوان الترابية والتي تناسبت مع لون بشرتها.

واختارت الإكسسورات التي أكملت من إطلالتها، فقد اختارت قرطين ناعمين  وتاج كبير على رأسها باللون الفضي اللامع.

 

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