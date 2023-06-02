متحف الحضارة : إنتاج أفلام مصرية بتمويل غربي لتقديم التراث

‏قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إنه تم افتتاح المتحف القومي للحضارة من قبل الرئيس السيسي يوم 3 أبريل 2021 منذ سنتين من الآن وكانت وجهة النظر والتفكير ما الذي سنفعله حتى نجعل هناك زوار باستمرار للمتحف.

وتابع خلال لقاء له في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن بعد مرور عام تم افتتاح قاعة إضافية وهي قاعة النسيج ولكن هذا ليس كافيا لأن للأسف لدينا مشكلة التمويل، وحتى يتم افتتاح القاعة الواحدة أمر مكلف جدا وبعض الناس لا تعرف انه يكون هناك حفظ على درجة رطوبة محددة ودرجة حرارة محددة ودرجة إضاءة معينة وكل هذا مكلف جدا ولذلك التفكير دائما بيكون في إنشاء قاعات جديدة أو عمل أنشطة لتجعل هناك حياة داخل المتحف.

تعاون مع بعض السفارات الأجنبية

وأضاف أن الأسبوع الماضي كان لدينا معرض للفن التشكيلي وكان هناك حوالي 35 دولة، وأكثر من 70 فنانة يعرضوا أعمالهم وهناك اهتمام أيضا لدينا بذوي الإعاقة وهذا يقوم بعمل رواج للمتحف بشكل غير مباشر وهناك أيضا منهج جديد قمنا بعمله وبدأنا بالتعاون مع بعض السفارات في تقديم التراث المصري بوجهة نظر غربية عن طريق أفلام مصرية لكن بإنتاج دول غربية وبعد الأنشطة الأخرى.