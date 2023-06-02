سرق أكل الحصان.. بائع متجول يقتل زميله في دمياط

خلاف على سرقة علف حصان أدت إلى وفاة بائع متجول على يده زميله بائع متجول آخر، حيث قام الجانى باتهام المجنى عليه انه قام بسرقه العلف الخاص بحصانه ، وتبادلا الطرفان الاشتباك بالأيدي والالفاظ وانتهى الاشتباك بقيام الجانى بسحب سكينه خاصة بتقطيع البطيخ لزبائنه، وقام بقتل زميله وصديقه في نفس الوقت ، طعنه نافذة بالقلب أكدت إلى وفاته في الحال.

وكان قد تلقى اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، اخطارا ،يفيد بوصول محمد مطريه بائع متجول في العقد الثانى من عمره، إلى مستشفي فارسكور مصاب بطعنه نافذة وتوفي في الحال.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطه فارسكور

برئاسة الرائد أحمد موسي رئيس مباحث مركز فارسكور ومعاونيه والقوة المرافقه له، لمكان الواقعه.

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها وتم ضبط الجانى بعد دقائق من وقوع الجريمه ويدعى ع. ح، في العقد الثانى من عمرة ويعمل بائع متجول.



تم تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق في الواقعة.