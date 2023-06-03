رجوة من الله.. أعرف قصة تاج الأميرة رجوة في حفل زفافها

خطفت الأميرة رجوة الحسين الأنظار في حفل زفافها على الأمير الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، و توقع الكثيرين ارتدائها أن التاج الذي تضعه على رأسها هو تاج الملكة رانيا، والذي ارتدته الملكة رانيا في حفل زفافها على الملك الأردني عبدالله الثاني.

قصة تاج الأميرة رجوة

وظهرت العروس رجوة بإطلالتها الجذابة الملكية، وهي تضع تاج ملكي فاخر صمم خصيصاً لها كتب عليه " رجوة من الله".

وهو نفس التعليق الذي علقته الملكة رانيا في حفل الحناء الخاص برجوة فقالت : "رجوة رجوتك من الله زوجة لابني الحسين".

تاج الأميرة رجوة

وقد توقع الحضور أن كلمة الملكة رانيا للأميرة رجوة قيلت خصيصًا لهدف ما، مما نالت على إعجاب الكثير بعدما شاهدوها مكتوبة على التاج.

تاج الأميرة رجوة

وكان تاج الملكة رانيا الذي ارتدته في حفل زفافها على الملك الأردني عبدالله الثاني يحمل عبارة "العظمة لله"؛ حيث أن تاج الأميرة رجوة آل سيف مستوحى من نفس فكرة تاج الملكة رانيا.

تاج الأميرة رانيا

ويعتبر تاج الأميرة رجوة هو أول تاج ملكي في العالم كتب عليه باللغة العربية ومصنوع من الذهب الأبيض ويحمل عبارة "العظمة لله".

تاج الأميرة رانيا

ويعد تاج الأميرة رجوة الماسي من مجموعة FRED، تم تصميمه عام 2005 من قبل مصمم المجوهرات الشهير يان سيكارد، وتم صناعو التاج من الذهب الأبيض ومرصع ب 1200 ماسة من "دايموند".