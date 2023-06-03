عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما قامت به حركة تمرد "حق قانوني"..

سامح عاشور: جبهة الإنقاذ تم اختراقها من الإخوان في الانتخابات البرلمانية

سامح عاشور
سامح عاشور

استكمل النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، الحديث عن كواليس أحداث ثورة 30 يونيو، وما دار بها من تفاصيل وخلفيات خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بالجزء الثانى من شهادته عن الثورة، في البرنامج الوثائقي "الشاهد" المذاع علي شاشة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز.

txt

سامح عاشور: الإخوان كانوا عايزين البلد على مقاسهم ومرسي سقط لهذا السبب

txt

سامح عاشور: الإخوان رفعوا شعار مشاركة لا مغالبة حتى تمكنوا من الحكم


وقال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق،: "جبهة الإنقاذ تم اختراقها من الإخوان في الانتخابات البرلمانية.. وما قامت به حركة تمرد "حق قانوني".

 

وأشار سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق،: "أعلنا الدعور لإسقاط حكم الإخوان من منصة نقابة المحامين"، مضيفا: "مرسي أخبرني خلال احتفال مئوية "المحامين" تعيين النائب العام سفيرا بالفاتيكان والمستشار عبد المجيد محمود نفى لي".

 

وأشار: "تحدثت مع المستشار عبدالمجيد محمود بعد قرار "مرسي"، ونفى لي موافقته على تعيينه سفيرا بالفاتيكان".

سامح عاشور أحداث ثورة 30 يونيو الانتخابات البرلماني الانتخابات البرلمانية الرئيس المعزول محمد مرسي الرئيس المعزول الدكتور محمد الباز المستشار عبدالمجيد محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

كيلو اللحمة الطازة بـ 195 جنيها| طرح 32 سلعة بسعر مخفض خلال يونيو.. والأرز 12.5

ترشيحاتنا

رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك يكشف عن موعد بدء اختبارات الناشئين

أمريكا تدعو صربيا وكوسوفو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد

البيئة: تكرار العاصفة الترابية الأخيرة مرة أخرى قريبا

طارق يحيى يهاجم موسيماني: كذاب والزمالك لم يفاوضه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

وصلت للمليون .. أسعار ام جي RX5 بالسوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

شاهد.. 15 صورة من حفل زفاف ميرنا نور الدين

بفستان ساحر.. أصالة نصري تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

الراقصة أوكسانا تشعل فرح ميرنا نور الدين .. صور

فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

عرض مغر لـ كولر.. ماذا يحدث بالأهلي قبل مواجهة الوداد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ