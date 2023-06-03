سامح عاشور: جبهة الإنقاذ تم اختراقها من الإخوان في الانتخابات البرلمانية

ما قامت به حركة تمرد "حق قانوني"..

استكمل النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، الحديث عن كواليس أحداث ثورة 30 يونيو، وما دار بها من تفاصيل وخلفيات خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بالجزء الثانى من شهادته عن الثورة، في البرنامج الوثائقي "الشاهد" المذاع علي شاشة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز.



وقال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق،: "جبهة الإنقاذ تم اختراقها من الإخوان في الانتخابات البرلمانية.. وما قامت به حركة تمرد "حق قانوني".

وأشار سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق،: "أعلنا الدعور لإسقاط حكم الإخوان من منصة نقابة المحامين"، مضيفا: "مرسي أخبرني خلال احتفال مئوية "المحامين" تعيين النائب العام سفيرا بالفاتيكان والمستشار عبد المجيد محمود نفى لي".

وأشار: "تحدثت مع المستشار عبدالمجيد محمود بعد قرار "مرسي"، ونفى لي موافقته على تعيينه سفيرا بالفاتيكان".