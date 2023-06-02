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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح عاشور: الإخوان رفعوا شعار مشاركة لا مغالبة حتى تمكنوا من الحكم

سامح عاشور
سامح عاشور

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه شعر بالذهول بعد إعلان فوز محمد مرسي رئيسا للجمهورية، موضحًا أنه من المؤسف أن المعركة الانتخابية تولت لتكون بين سيء وأسوأ.

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وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان لعبوا بكل قواعد اللعبة السياسية الصحيحة وغير الصحيحة، وجاء لهم الفرصة التاريخية للسيطرة على السلطة واستغلوا ذلك جيدا.


وأكد سامح عاشور، أن الإخوان رفعوا شعار "مشاركة لا مغالبة"، وظل هذا الشعار يُردد حتى تمكنوا من السلطة بعد الفوز بالانتخابات، منوها أن الإخوان نجحوا في استغلال اضطراب وضعف القوى السياسية.


ولفت، إلى أن الإخوان خدعوا القوى السياسة ودخلوا معهم في مساومات حتى يضعوا بعض القوى السياسية معهم في قوائمهم الانتخابية، وجزء من التيار الناصري نزل على قوائم الاخوان وأيضًا حزب الوفد وغيره من الأحزاب .


وأشار إلى أن الإخوان نجحوا في السيطرة على المكون السياسي المصري، والأمر يظهر للجميع بأنهم جاءوا بالانتخابات، متابعا: "الإخوان استخدموا القوى السياسية وجعلوها مجرد دبابيس في جاكيت النظام".

سامح عاشور الإخوان مصر ٣٠ يونيو اخبار التوك شو

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