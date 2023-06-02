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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح عاشور: الإخوان كانوا عايزين البلد على مقاسهم ومرسي سقط لهذا السبب

سامح عاشور
سامح عاشور

كشف النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، كواليس أحداث ثورة 30 يونيو، وما دار بها من تفاصيل وخلفيات خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في شهادته عن الثورة في أولى حلقات البرنامج الوثائقي"الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز.

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وأوضح النائب سامح عاشور أن خطورة فكر الإخوان تكمن في ارتباطه بالتنظيم وهذا هو سبب كراهية الشعب لهم، قائلا:"الإخوان كانوا عايزين البلد على مقاسهم"، وأن محمد مرسي سقط لأنه لم يكن رئيسا للجمهورية، بل مندوبا لمكتب الإرشاد في القصر الجمهوري.


وقال :"الناس أدركت أن مشروع الإخوان هو توريث مصر للجماعة.. وأن نهاية الخيط هو سقوط المرشد".


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.. ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

سامح عاشور الإخوان اخبار التوك شو ٣٠ يونيو مصر

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