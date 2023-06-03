سر عجيب وراء إنجذاب البعوض إلى بعض الأشخاص.. لن تتوقعه

قد يشعر البعض بأن البعوض يستهدفه بشكل أكبر عن الأشخاص المحيطة به، وهو امر غير مفهوم لهم، ويصيبهم بالحيرة الشديدة، وفيما يلي سنوضح سبب انجذاب الناموس للبعض دون الآخرين.

لهذا السبب ينجذب البعوض للبعض دون الآخرين

وينتشر البعض بشكل اكبر في فصل الصيف، وهو ما بجعل البعض يشعرون بالإزعاج وعدم الراحة، وقد كشف العلماء من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، أن الإبط ذو الرائحة الكريهة يحول الشخص إلى مغناطيس للبعوض، حيث تنجذب الحشرات الصغيرة إلى رائحة هذا الجسم.

واستند البحث الجديد إلى بعوض الملاريا الأفريقي، Anopheles gambiae، والذي تم إطلاقه في مكان خارجي على الجلد في زامبيا، وفقا لما نشر في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.



وقال الدكتور دييجو جيرالدو المؤلف الرئيسي للدراسة: "أن البعوض ينجذب لمن لهم رائحة إبط وعرق نفاذة؛ حيث أطلق فريق البحث ، 200 بعوضة جائعة كل ليلة لمراقبة عدد المرات التي هبطت فيها على منصات متباعدة بشكل متساوٍ تم تسخينها إلى 35 درجة مئوية، لتناسب جلد الإنسان.



وأثبتت نتائج البحث، أن رائحة الجسم ذات الرائحة النفاذة تأتي جاذبية من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يدفع البعوض للانجذاب بشكل أكبر لهؤلاء الأشخاص.

لهذا السبب ينجذب البعوض للبعض دون الآخرين



وتابع الدكتور كونور ماكمينيمان، أنه "عادة ما يلدغ البعوض البشر في الساعات التي تسبق منتصف الليل وبعده، كما أنهم يتبعون مسارات الرائحة المنبعثة من الإنسان، وعادة ما يدخلون المنازل ويلدغون أصحابها بين الساعة 10 مساءً و 2 صباحًا.

وقيم الباحثون تفضيلات حاسة الشم لدى البعوض خلال فترة النشاط عندما يكونون في الخارج وأيضًا، مع تقييم الرائحة من البشر النائمين خلال نفس الفترة الزمنية.



ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين كانوا أكثر جاذبية للحشرات المزعجة يصدرون باستمرار المزيد من الأحماض الكربوكسيلية التي تنتجها ميكروبات الجلد.