عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر عجيب وراء إنجذاب البعوض إلى بعض الأشخاص.. لن تتوقعه

لهذا السبب ينجذب
لهذا السبب ينجذب البعوض للبعض دون الآخرين

قد يشعر البعض بأن البعوض يستهدفه بشكل أكبر عن الأشخاص المحيطة به، وهو امر غير مفهوم لهم، ويصيبهم بالحيرة الشديدة، وفيما يلي سنوضح سبب انجذاب الناموس للبعض دون الآخرين.

 

لهذا السبب ينجذب البعوض للبعض دون الآخرين

 

وينتشر البعض بشكل اكبر في فصل الصيف، وهو ما بجعل البعض يشعرون بالإزعاج وعدم الراحة، وقد كشف العلماء من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، أن الإبط ذو الرائحة الكريهة يحول الشخص إلى مغناطيس للبعوض، حيث تنجذب الحشرات الصغيرة إلى رائحة هذا الجسم.

 

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول العنب؟.. والكمية المسموح بها لهم

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

 

واستند البحث الجديد إلى بعوض الملاريا الأفريقي، Anopheles gambiae، والذي تم إطلاقه في مكان خارجي على الجلد في زامبيا، وفقا لما نشر في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.


وقال الدكتور دييجو جيرالدو المؤلف الرئيسي للدراسة: "أن البعوض ينجذب لمن لهم رائحة إبط وعرق نفاذة؛ حيث أطلق فريق البحث ، 200 بعوضة جائعة كل ليلة لمراقبة عدد المرات التي هبطت فيها على منصات متباعدة بشكل متساوٍ تم تسخينها إلى 35 درجة مئوية، لتناسب جلد الإنسان.


وأثبتت نتائج البحث، أن رائحة الجسم ذات الرائحة النفاذة تأتي جاذبية من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يدفع البعوض للانجذاب بشكل أكبر لهؤلاء الأشخاص.

 

لهذا السبب ينجذب البعوض للبعض دون الآخرين


وتابع الدكتور كونور ماكمينيمان، أنه "عادة ما يلدغ البعوض البشر في الساعات التي تسبق منتصف الليل وبعده، كما أنهم يتبعون مسارات الرائحة المنبعثة من الإنسان، وعادة ما يدخلون المنازل ويلدغون أصحابها بين الساعة 10 مساءً و 2 صباحًا.

 

وقيم الباحثون تفضيلات حاسة الشم لدى البعوض خلال فترة النشاط عندما يكونون في الخارج وأيضًا، مع تقييم الرائحة من البشر النائمين خلال نفس الفترة الزمنية.

ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين كانوا أكثر جاذبية للحشرات المزعجة يصدرون باستمرار المزيد من الأحماض الكربوكسيلية التي تنتجها ميكروبات الجلد.

البعوض الناموس الصيف فصل الصيف بعوض الملاريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

كيلو اللحمة الطازة بـ 195 جنيها| طرح 32 سلعة بسعر مخفض خلال يونيو.. والأرز 12.5

موضوعات متعلقة

اتجوزوا بسرعة.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية| لهذا السبب

أنا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك

أشخاص لا تقدّرني .. أجرأ إطلالات ميرهان حسين بعد قرار اعتزالها

هشة ومقرمشة.. طريقة عمل عجينة بلح الشام بالنشا

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول العنب؟.. والكمية المسموح بها لهم

جمال شعبان يكشف علاقة الصيف بـ الجلطات .. واحترس من هذه العادات

ترشيحاتنا

رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك يكشف عن موعد بدء اختبارات الناشئين

أمريكا تدعو صربيا وكوسوفو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد

البيئة: تكرار العاصفة الترابية الأخيرة مرة أخرى قريبا

طارق يحيى يهاجم موسيماني: كذاب والزمالك لم يفاوضه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

وصلت للمليون .. أسعار ام جي RX5 بالسوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

شاهد.. 15 صورة من حفل زفاف ميرنا نور الدين

بفستان ساحر.. أصالة نصري تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

الراقصة أوكسانا تشعل فرح ميرنا نور الدين .. صور

فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

عرض مغر لـ كولر.. ماذا يحدث بالأهلي قبل مواجهة الوداد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ