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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتحقيق وزن مثالي.. اكتشفي أنواع الرجيم الشائعة

أكثر أنواع الرحيم
أكثر أنواع الرحيم شيوعا

الرجيم هو نظام غذائي يهدف إلى تقليل الوزن أو الحفاظ عليه، ويتضمن عادة تقليل السعرات الحرارية المستهلكة وزيادة النشاط البدني. 

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قالت الدكتورة سكينة جمال أخصائي التغذية فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن هناك العديد من أنواع الرجيم المختلفة، وتختلف في القيود التي تفرضها على نوعية وكمية الطعام المستهلك.

من بين الأنواع الشائعة للرجيم، يمكن ذكر الرجيم النباتي الذي يستند إلى تناول الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور، ويستبدل اللحوم والدواجن بالبروتينات النباتية. ويمكن أيضاً الإشارة إلى الرجيم الكيتوني الذي يعتمد على تقليل كمية الكربوهيدرات المستهلكة وزيادة الدهون والبروتينات، مما يجعل الجسم يدخل حالة تُعرف باسم "التخمر الكيتوني" ويتحول فيها إلى استخدام الدهون كمصدر للطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الرجيمات المفرطة قد تسبب مشاكل صحية، وبعضها قد يؤدي إلى فقدان العضلات بدلاً من الدهون، وتعرض الجسم لنقص في العناصر الغذائية الأساسية. لذلك، يجب الحرص على الحصول على الإرشادات الصحية من قبل خبير تغذية مؤهل، وعدم الاعتماد على الرجيمات المفرطة أو المتطرفة. بدلاً من ذلك، يمكن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية، مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على النوم الكافي والتقليل من التوتر لتحقيق الصحة الجيدة والوزن المثالي.

اتباع نظام غذائي صحي السعرات الحرارية الحبوب والمكسرات الفواكه والخضروات الصحة الجيدة النشاط البدني تقليل السعرات الحرارية تناول الفواكه تناول الفواكه والخضروات زيادة الدهون لسعرات الحرارية لفواكه والخضروات والخضروات نقص في العناصر الغذائية نظام غذائى صحى نظام غذائى ممارسة التمارين الرياضية

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