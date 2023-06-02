بفستان أبيض.. ريم مصطفى تخطف القلوب بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها بصورة جديدة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهرت الفنانة ريم مصطفى وهي ترتدي فستان مكشوف باللون الابيض، واعتمدت على ترك خصلات شعرها الاشقر منسدلة على أكتافها مع وضع مكياج ناعم يبرز جمالها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "طير بينا يا قلبي" ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كلًا من دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

قصة مسلسل “طير بينا ياقلبي”

تدور قصة مسلسل “طير بينا ياقلبي” حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" وأداروها بأنفسهم، بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في اطار اجتماعى لايت كوميدى.

مسلسل "سره الباتع"

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضى مسلسل “سره الباتع” المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON والحياة.

قصة مسلسل "سره الباتع"

كما أن مسلسل "سره الباتع" مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

