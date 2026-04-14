إيهاب عمر: مصر تتحرك إقليميًا بثبات.. ودعم غزة في مقدمة الأولويات

أكد إيهاب عمر، الكاتب والباحث السياسي، أن مصر تواصل القيام بدورها الإقليمي في مختلف الملفات المتشابكة داخل المنطقة، مع الحفاظ على أولوية واضحة تتمثل في دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة، رغم تصاعد الأوضاع الإقليمية.

نفي تراجع الدور المصري

وأوضح، خلال صباح الخير يا مصر، أن ما يُثار حول تراجع الدور المصري غير صحيح، مشددًا على أن التحركات المصرية مستمرة سياسيًا وإنسانيًا على أرض الواقع.

استمرار الجهود الإنسانية تجاه غزة

وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها في ملف غزة من خلال إدخال المساعدات الإنسانية والتعامل مع الحالات الحرجة، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس التزامًا ثابتًا تجاه تخفيف معاناة المدنيين.

رفض التقليل من الدور المصري

وأضاف أن محاولات التشكيك في الدور المصري أو التقليل من تأثيره الإقليمي لا تستند إلى الواقع، في ظل استمرار الحضور المصري الفاعل في مختلف الملفات.

مكانة تاريخية وحاضر مؤثر

واختتم بالتأكيد على أن مكانة مصر الإقليمية راسخة ولا يمكن تجاوزها، لافتًا إلى أن قوة الدولة المصرية ممتدة تاريخيًا وتعززت خلال المرحلة الحالية، بما يعكس ثقلها السياسي في المنطقة.