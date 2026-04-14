غارات متواصلة على لبنان.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن إسرائيل تتحرك عمليًا وفق ما يصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«التفاوض تحت النار»، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية والتصعيد العسكري على الجبهة الشمالية، بالتزامن مع التحضير للقاء دبلوماسي مع الجانب اللبناني.

وأوضحت أن الوفد الإسرائيلي، الذي يضم السفير لدى الولايات المتحدة وطاقمًا من السفارة، يتجه للقاء نظيرته اللبنانية في اجتماع تصفه وسائل إعلام إسرائيلية بالتاريخي وغير المسبوق، رغم معارضة داخلية من تيارات اليمين، وسط تأكيدات بأن التوتر الميداني مع حزب الله ما زال مستمرًا.

وأضافت أن التسريبات الإعلامية تشير إلى أن إسرائيل تضع على رأس أولوياتها في أي مفاوضات مستقبلية ملف نزع سلاح حزب الله وإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني وإعادة ترسيم الحدود، مشيرة إلى أن القبول الإسرائيلي بالمفاوضات جاء، بحسب تقديرات، نتيجة ضغوط أمريكية مرتبطة بتطورات إقليمية أوسع.