منهم 3 خطيرة.. إصابة 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات ببنت جبيل جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 10 جنود حالة 3 منهم خطيرة في اشتباك الليلة الماضية في بنت جبيل جنوبي لبنان.

وفي وقت لاحق؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 565 ضابطا وجنديا منذ تجدد العمليات البرية في جنوب لبنان.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت نحو 150 موقعاً في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وقال الجيش إن الهجمات طالت بنى تحتية تابعة لـحزب الله، وشملت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، إضافة إلى مبان عسكرية ومواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدروع ومقرات قيادة.

وأضاف أن الغارات جاءت في إطار دعم العمليات البرية المستمرة في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه تم أيضاً استهداف خلايا قال إنها كانت تستعد لتنفيذ هجمات ضد قواته.

وتأتي هذه الغارات في ظل تصعيد عسكري متواصل على الجبهة اللبنانية، وسط استمرار العمليات الجوية والبرية في المنطقة.

وشهدت مناطق واسعة في لبنان، ولا سيما الجنوب والبقاع، تصعيدا عسكريا لافتا خلال الساعات الماضية، مع تنفيذ طائرات إسرائيلية عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 34 شخصا وإصابة 174 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة خلال يوم واحد.

وشملت الغارات بلدات عدة في جنوب لبنان، من بينها القليلة، تبنين، كفررمان، شوكين، كفرا، مجدل سلم، الطيري، صير الغربية، كفرصير، برج رحال، سجد، رشاف، بيت ياحون، عيتا الجبل، وبرعشيت، إضافة إلى بلدات حناويه والشهابية.

كما استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية بلدة سحمر في البقاع الغربي شرق البلاد، فيما طالت غارات أخرى مناطق متفرقة في قضاء صور والنبطية، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف بلدة السماعية.