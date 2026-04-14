محطة الفضاء الدولية تعبر سماء مصر في هذا الموعد

قال الدكتور خالد يوسف، وكيل كلية الملاحة وعلوم الفلك بجامعة بني سويف، إن سماء القاهرة ستشهد فجر يوم الأربعاء ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في عبور محطة الفضاء الدولية، والتي يمكن رؤيتها بسهولة بالعين المجردة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على قناة الأولى المصرية، أن هذا المشهد يعد من أبرز الظواهر الفلكية التي يمكن رصدها في هذا التوقيت من العام.

رؤية واضحة لعدة دقائق

وأضاف الخبير الفلكي أن المحطة تظهر في السماء كنقطة مضيئة تشبه النجوم، لكنها تتحرك بسرعة واضحة عبر السماء، ويمكن رؤيتها لمدة قد تصل إلى نحو خمس دقائق قبل اختفائها.

وأشار إلى أن أفضل فرص الرصد ستكون في مناطق جنوب مصر مع اقتراب وقت الفجر، حيث يكون الظهور أكثر وضوحًا وسط السماء.

ظاهرة طبيعية بدون أجهزة

وأكد أن مشاهدة المحطة لا تتطلب أي أدوات فلكية أو تلسكوبات، حيث يمكن لأي شخص متابع للسماء رؤيتها بالعين المجردة بسهولة.

واختتم بأن محطة الفضاء الدولية تُستخدم في دراسة ورصد الظواهر المناخية، إضافة إلى المساهمة في التنبؤ ببعض التغيرات الجوية التي قد تؤثر على الأرض، بما في ذلك الأراضي المصرية.