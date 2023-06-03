أمريكا .. الجمهوريون يعلنون أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة

يتواجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، في مناظرة أولى تنظم في 23 أغسطس بولاية ويسكونسن، وفق ما أعلن الحزب، الجمعة.

وتطول قائمة المرشحين الساعين إلى قطع الطريق على الرئيس السابق دونالد ترامب، وأبرزهم رون ديسانتيس، ونيكي هايلي، وتيم سكوت.

وليتمكنوا من المشاركة في المناظرة، على المرشحين أن يفوا بسلسلة معايير (استطلاعات وجمع تبرعات...)، على أن يلتزموا جميعاً دعم المرشح الجمهوري الذي يختاره الحزب في نهاية المطاف.

وإذا كان عدد المرشحين كبيرًا، يمكن تنظيم مناظرة ثانية في 24 اغسطس، وفق ما أعلنت رئيسة الحزب رونا مكدانييل، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

والفائز في هذه الانتخابات التمهيدية سيواجه في نوفمبر 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديمقراطي، وسيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.

ترامب يحكم قبضته

بعد إعلان قائمة الاتهامات التي وجهها المدعي العام لمقاطعة مانهاتن للرئيس السابق دونالد ترامب، اضطر منافسوه للتعبير عن دعمهم له لتفادي الإساءة إلى قاعدة مؤيديه، وهم نحو 30% من الناخبين الجمهوريين الذين قال عنهم ترمب مازحاً إنهم سيصوتون له حتى لو أطلق النار على شخص ما في قلب الجادة الخامسة في نيويورك.

لا يُبدي أولئك الموالون ما يدل على تخليهم عن ترمب مع بداية السباق الرئاسي لعام 2024، ذلك إلى جانب أنَّ كثرة عدد المرشحين المتنافسين في الحزب الجمهوري، وهو ما سيشتت الأصوات، سيكون في صالح ترامب.

قد يحقق أحد المرشحين الجمهوريين نجاحًا على مدى الأشهر الستة المقبلة ويشكل تحدياً حقيقيًا لترامب، أو قد تقلب متاعبه القانونية السباق الرئاسي رأسًا على عقب. لكن في الوقت الحالي، تتصرف حملة ترامب وكأنه المرشح الحتمي، إذ أنها تبدأ بتغيير مسارها لانتقاد بايدن مباشرة في قضايا التضخم والجريمة والهجرة.