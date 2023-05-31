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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب في ورطة.. مكتب المدعي العام الأمريكي يعثر على فيديو يوثق اعترافاته

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مصادر عديدة مطلعة على التحقيق، بأن المدعين الفيدراليين عثروا علي تسجيل صوتي يعترف فيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالاحتفاظ بوثيقة سرية من البنتاجون.

وصادرت السلطات الأمريكية الكثير من الوثائق السرية من منزل ترامب في فلوريدا العام الماضي وتدرس إمكانية توجيه الاتهام إليه وفقا لذلك.

وذكرت شبكة “سي إن إن” “نقلا عن مصادر، ”تلقى المدعون الفيدراليون تسجيلا صوتيا لاجتماع عقد في صيف عام 2021، حيث يعترف الرئيس السابق دونالد ترامب بأن لديه وثيقة سرية من البنتاجون حول هجوم محتمل على إيران".

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ويدعي ترامب، في دفاعه، أنه رفع السرية شخصيا عن جميع الوثائق المأخوذة من البيت الأبيض.

وعثرت وكالات إنفاذ القانون أيضا على وثائق سرية مخزنة في ظروف غير مناسبة في المكتب الشخصي والإسكان الخاص للرئيس الحالي جو بايدن.

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