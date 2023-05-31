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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدراج ملعب ترامب للجولف على القائمة السوداء في بريطانيا.. تفاصيل

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه تم استبعاد ملعب للجولف في تيرنبيري باسكتلندا، مملوك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من قائمة بطولة بريطانيا المفتوحة.

وحسب صحيفة “التلجراف” البريطانية، يرفض منظمو بطولة بريطانيا المفتوحة قبول ملعب ترامب للجولف خوفا من الاحتجاجات، فضلا عن التسبب في أضرار بالسمعة بعد اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.

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يشار إلى أن المنظمين مستعدون لتغيير قرارهم إذا قام ترامب ببيع هذا الملعب.

واشترى ترامب ملعب الجولف في عام 2014.

وكانت آخر مرة استضافت فيها تيرنبيري واحدة من أقدم مسابقات الجولف في المملكة المتحدة في عام 2009.

دونالد ترامب بريطانيا ترامب اسكتلندا

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