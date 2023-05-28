مستحق بجدارة.. ترامب يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية

هنأ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التركية.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “تهانينا للرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه الكبير والمستحق في تركيا”.

وأضاف “أعرفه جيدًا، إنه صديق، وتعلمت عن كثب مدى حبه لبلده وشعب تركيا العظيم، الذي رفعه إلى مستوى جديد من الشهرة والاحترام!”.

ومنذ قليل، أعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، اليوم الاحد، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.