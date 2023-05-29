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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد فضائحه.. هل يرشح الحزب الجمهوري ترامب للرئاسة مرة أخرى؟

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن "ذا إيكونوميست" ترجح فوز ترامب في ٢٠٢٤، فأجرى تحليلا مطولا للانتخابات الأمريكية لعام ٢٠٢٤،  توقعت " ذا إيكونوميست " في افتتاحيتها عودة الرئيس السابق دونالد ترامب للرئاسة، فهل سيرشحه الحزب الجمهوري بعد أحداث الكابيتال والفضائح الجنسية؟.

وطبقا للمجلة،  فإن نسبة كبيرة من الجمهوريين تحب ترامب حقا.. في ٢٠١٦ تم انتخاب أكثر من نصف الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب لأول مرة.

ورصد التقرير، أن الناخبين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري يفضلون ترامب على رون ديسانتس بنسبة ٣٣ نقطة مئوية.

تشير التقديرات، إلى صعوبات تنسيق المعارضة ضد ترامب، فكلما زاد عدد المرشحين الذين يدخلون الانتخابات التمهيدية، كان أفضل لمرشحهم، وذلك بحسب مقربين من حملة ترامب، ولكن بالمقابل هناك كابوس يلاحق ترامب مع قضية الاعتداء الجنسي وتزوير السجلات، فموعد المحاكمة سيتقاطع مع الانتخابات التمهيدية.

وتابعت المجلة، أن الرئيس بايدن يتمتع بنقاط قوة لا تحظى بالتقدير.

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