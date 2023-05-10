ترامب بعد اتهامه بقضية الاعتداء على صحفية: حكم مشين

بعد مداولات وشهادات في قضية “اغتصاب” رفعتها الكاتبة جين كارول ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك خلصت إلى أن ترمب لم يغتصب الكاتبة لكنها حمّلته مسؤولية “الاعتداء الجنسي”، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.



وألزمته بدفع 5 ملايين دولار لها كتعويضات تأديبية وعقابية نتيجة “الضرر” الذي لحق بها بعد “إنكاره” لما نسب إليه خلال جلسات سابقة.



قالت الكاتبة والصحفية الأمريكية، جين كارول: “إنكار ترامب العلني دمر حياتي المهنية وحرض على حملة مضايقات شرسة عبر الإنترنت من قبل مؤيديه بما في ذلك ورسائل تهديد مختلفة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي”.



فيما علق ترامب على القرار قائلًا إنه “مشين”، مكررًا نفي أي معرفة تربطه بالكاتبة، كما أكد محاميه أنه “سيستأنف وقد لا يدفع”.



وأضاف دونالد ترامب: “ليس لدي أي فكرة على الإطلاق عن هذه المرأة.. هذا الحكم مشين ويمثل شكوكًا واستمرارًا لأعظم ساحرة في كل العصور!”.



وكانت جين كارول التي تبلغ من العمر 79 عامًا خرجت عن صمتها في 2017، زاعمة أن ترمب اعتدى عليها منتصف 1996 داخل غرفة لتبديل الملابس بمتجر شهير في نيويورك، ومن ثم قام بتشويه سمعتها بعد كشفها تفاصيل القضية.