استخدام الجيش.. ترامب يكشف عن أول قراراته العسكرية حال أصبح رئيسا لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيستخدم الجيش الأمريكي لمحاربة الفنتانيل المزدهر في البلاد وأزمة إدمان المخدرات وإلحاق أكبر قدر من الضرر بكارتلات المخدرات، وذلك حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف ترامب، في فيديو حملته الانتخابية عن أن “خطته لإنهاء إدمان المخدرات في الولايات المتحدة تشمل السعي إلى فرض عقوبة الإعدام على تجار المخدرات المدانين وتجار البشر؛ وفرض حظر بحري كامل على عصابات المخدرات؛ وإرسال الجيش الأمريكي لمواجهة عصابات المخدرات”.

وأضاف أنه سيطلب "التعاون الكامل" من الحكومات المجاورة لتفكيك شبكات الاتجار والتهريب في أمريكا الجنوبية والوسطى.

بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي السابق، إنه سيأمر سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية الأمريكية بهدم العصابات والمنظمات الإجرامية المنظمة في الشوارع ، والتي توزع المخدرات محليا.

انتقد ترامب الرئيس جو بايدن لفشله في تأمين الحدود الأمريكية مع المكسيك، ما سمح بتدفق غير مقيد للمخدرات لدخول الولايات المتحدة.

وقال إنه يجب أن يفوز بالرئاسة في عام 2024 لأنه بخلاف ذلك فإن الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن والديمقراطيين "ذاهبة إلى الجحيم”.