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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة بشأن تدخل "FBI" وهيلاري كلينتون لمنع ترامب من الفوز بالانتخابات

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الصحفي الأمريكي المخضرم، سيمور هيرش، نقلا عن مصادر، إن عددا من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" يشتبه في تعاونهم مع فريق هيلاري كلينتون خلال الحملة لنشر معلومات حول علاقات دونالد ترامب غير المؤكدة مع روسيا من أجل منعه من الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقال هيرش: "قيل لي عن التوتر والتهيج بين بعض المرؤوسين عدم اهتمام المدعي الخاص دورهام أو عدم رغبته، في مرحلة مبكرة، في تجاوز سلطاته التحقيقية والنظر في إمكانية أن يتعاون بعض مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي رفيعي المستوى علانية مع حملة كلينتون، مع دفق دائم من التصريحات الكاذبة، بسبب الاعتقاد الشائع في بعض الحالات بالحاجة إلى فوز كلينتون في الانتخابات”.

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في مايو، نشر المدعي الخاص دورهام تقريرا يفيد بأنه لم يكن لدى وكالات إنفاذ القانون الأمريكية ولا مجتمع الاستخبارات أي دليل حقيقي على تواطؤ ترامب المزعوم مع روسيا في انتخابات 2016.

وخلص دورهام إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ليس لديه معلومات تفيد بأن أي شخص من حاشية ترامب كان على اتصال بأجهزة المخابرات الروسية، وبالتالي لم يكن على مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يبدأ تحقيقا كاملا في الروابط بين حملة ترامب وروسيا.

هيرش مكتب التحقيقات الفيدرالي هيلاري كلينتون دونالد ترامب ترامب روسيا الانتخابات الرئاسية

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