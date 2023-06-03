دكتور أنف وأذن يضع روشتة للحماية من أضرار التقلبات الجوية والعواصف

قال الدكتور محمد نجيب أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة عين شمس، إن التقلبات الجوية والتغير المناخي التي تشهده البلاد حدث بشكل متأخر عن السنوات الماضية، ففصل الربيع كان ينتهي بانتهاء شهر إبريل، خاصة بعد تصريح من هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية عودة العواصف مرة أخرى وتوقع هجوم عواصف ترابية أخرى إلى 20 يونيه.

استنشاق محلول ملحي لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية

ونصح " نجيب " ببرنامج " ٨ الصبح " المذاع على فضائية "الدي ام سي" تقديم الإعلامية " داليا أشرف"، بضرورة ابتعاد مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية عن "مثير الحساسية" في الجو؛ وذلك لأن التراب يحمل حبوب اللقاح ووصفه الدكتور بأنه تراب شديد النعومة مما يجعله سهل الدخول للمنازل والسيارات حتي بعد الإغلاق المحكم، مما يؤثر على العين والأنف والأذن، لذلك وجه نصيحة لمرضي الحساسية إذا اضطر إلى الخروج من المنزل بضرورة وضع "ماسك" على الوجه لمنع دخول التراب وتقليل دخول حبوب اللقاح داخل الأنف أو العين بشكل كبير؛ مؤكدا ضرورة غسل الأنف بمحلول ملحي واستنشاقها عشرة مرات يوميا، ولكن من الأفضل عدم الخروج والتزام المنازل.

وأضاف أستاذ جراحة الانف والأذن والحنجرة، بسرعة التوجه إلى طبيب فى حالة زيادة الأعراض لدي مريض حساسية الصدر وذلك عندما يتفاقم العطس وكتم النفس وزيادة الدموع، خاصة أصحاب سن فوق ال ٧٥ سنه والأطفال أقل من ٥ سنوات هم أكثر عرضة للتأثر بالتقلبات الجوية العنيفة والعواصف الترابية خاصة إذا كانوا يعانون من حساسية الصدر.

ونوه إلى أن أكثر المهندسين العاملين بالعاصمة الإدارية دائمي التردد على عيادته لعمل غسيل الأنف والأذن بشكل منتظم ومستمر، نظرا لما يتعرضون له من مواجهة للتراب الناعم التي تثير القنوات الشمعية في الأذن وتعمل على انسدادها نهائيا وتسبب حساسية وإكزيما بجلد الأذن، ناصحا بعدم التلاعب داخل الأذن باليد إوالسدادة لأن ذلك يسبب خطورة كبيرة على الأذن وانسدادها.