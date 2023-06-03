عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دكتور أنف وأذن يضع روشتة للحماية من أضرار التقلبات الجوية والعواصف

الدكتور محمد نجيب
الدكتور محمد نجيب أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بعين شمس

قال الدكتور محمد نجيب أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة عين شمس، إن التقلبات الجوية والتغير المناخي التي تشهده البلاد حدث بشكل متأخر عن السنوات الماضية، ففصل الربيع كان ينتهي بانتهاء شهر إبريل، خاصة بعد تصريح من هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية عودة العواصف مرة أخرى وتوقع هجوم عواصف ترابية أخرى إلى 20 يونيه.

استنشاق محلول ملحي لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية

 

ونصح " نجيب " ببرنامج " ٨ الصبح " المذاع على فضائية "الدي ام سي" تقديم الإعلامية " داليا أشرف"، بضرورة ابتعاد مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية عن "مثير الحساسية" في الجو؛ وذلك لأن التراب يحمل حبوب اللقاح ووصفه الدكتور بأنه تراب شديد النعومة مما يجعله سهل الدخول للمنازل والسيارات حتي بعد الإغلاق المحكم، مما يؤثر على العين والأنف والأذن، لذلك وجه نصيحة لمرضي الحساسية إذا اضطر إلى الخروج من المنزل بضرورة وضع "ماسك" على الوجه لمنع دخول التراب وتقليل دخول حبوب اللقاح داخل الأنف أو العين بشكل كبير؛ مؤكدا ضرورة غسل الأنف بمحلول ملحي واستنشاقها عشرة مرات يوميا، ولكن من الأفضل عدم الخروج والتزام المنازل.

وأضاف أستاذ جراحة الانف والأذن والحنجرة، بسرعة التوجه إلى طبيب فى حالة زيادة الأعراض لدي مريض حساسية الصدر وذلك عندما يتفاقم العطس وكتم النفس وزيادة الدموع، خاصة أصحاب سن فوق ال ٧٥ سنه والأطفال أقل من ٥ سنوات هم أكثر عرضة للتأثر بالتقلبات الجوية العنيفة والعواصف الترابية خاصة إذا كانوا يعانون من حساسية الصدر.

ونوه إلى أن أكثر المهندسين العاملين بالعاصمة الإدارية دائمي التردد على عيادته لعمل غسيل الأنف والأذن بشكل منتظم ومستمر، نظرا لما يتعرضون له من مواجهة للتراب الناعم التي تثير القنوات الشمعية في الأذن وتعمل على انسدادها نهائيا وتسبب حساسية وإكزيما بجلد الأذن، ناصحا بعدم التلاعب داخل الأذن باليد إوالسدادة لأن ذلك يسبب خطورة كبيرة على الأذن وانسدادها.

أستاذ جراحة الأنف التقلبات الجوية عودة العواصف حساسية الصدر العين الأنف الأذن حبوب اللقاح محلول ملحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

إحالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

بعد تحقيقات النيابة.. هل يسدد مالك لافتة أكتوبر تعويضات للضحايا؟

ترشيحاتنا

عقب افتتاحه.. تعرف على أبرز المعلومات الخاصة بكوبري ونفق 45 شرقي الإسكندرية

بعقد أسطوري.. الهلال السعودي يستعد للإعلان عن صفقة ميسي في هذا الموعد

مستشار بأكاديمية ناصر: 3000 إشاعة في الشهر عن مصر لهدم معنويات الشعب

مصر تستعد لاستضافة الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي

طرح 5 طرازات مختلفة.. قائمة بأسعار رينو الجديدة في مصر

متسامحين وقلبهم أبيض.. هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متسامحين وقلبهم أبيض.. هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا

جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

بالإسود الجرئ.. بسمة بوسيل تثير ضجة في زفاف ميرنا نور الدين

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

فيديو

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ