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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقعد في بيتك أو البس ماسك..نصائح طبية وقت هبوب الأتربة للمصابين بالحساسية

صدى البلد

وجه الدكتور ماهر الجارحي إستشاري حساسية الصدر ونائب مدير حميات امبابة نصائح هامة وضرورية لمرضى الحساسية والجيوبالأنفية في ظل حالة الطقس المتقلب.

 

وقال ماهر الجارحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري افندي" المذاع عبر قناة المحور، يوجد فارق بين الحساسية ونزلات البرد، فألاولي رد فعل لجهاز  المناعة لمصابين بالاساس بالحساسية ضد الاتربه.

عاصفة ترابية

وتابع إستشاري حساسية الصدر ونائب مدير حميات امبابة: اليوم هبت عاصفة ترابية وستؤثر بالسلب علي المصابين بحساسية الصدر اوحساسية الانف ضد الاتربة.

 

ونصح  إستشاري حساسية الصدر ونائب مدير حميات امبابة المصابين بالحساسية قائلا:" اقعد في بيتك لو في اتربه، ولو في الشارع اتصرف والبس ماسك".

 

https://fb.watch/kUzVdtZnX8/?mibextid=5Ufylb

الأتربة الحساسية حالة الطقس حالة الطقس جهاز المناعة حساسية الانف حساسية الصدر

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