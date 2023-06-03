ليست الفرنسية أو الألمانية.. المغرب يبدأ تعميم لغة جديدة على المدارس الابتدائية

أعلن وزير التربية المغربي، شكيب بن موسى، أن بلاده ابتداء من الموسم الدراسي المقبل ستعمم تدريس اللغة الأمازيغية بشكل تدريجي لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك بعد أن أقرت المملكة في العام 2003 قانون كتابة الأمازيغية بحرف "تيفيناغ"- وهي الأبجدية الأمازيغية - بعد جدل محتدم حول كتابتها بالحرف العربي أو اللاتيني.

وبحسب وسائل إعلام، قال الوزير المغربي بن موسى إن المملكة تسعى إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية لتلاميذ الابتدائي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وبشكل تدريجي، مشيراً إلى أن الإجراء سيشمل "نحو أربعة ملايين تلميذ تقريباً في العام 2030″، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية المخصصة لذلك، أوضح بن موسى أن الوزارة ستعمل على رفع عدد المعلمين المختصين في تعليم اللغة الأمازيغية، مبرزاً أن عدد المعلمين المختصين كان في السابق لا يتعدى 200 مختص في السنة، وفي خارطة الطريق الحالية تعتزم رفع هذا العدد إلى 400 معلم مختص كل سنة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام مغربية.