أولى رحلات حج مبادرة طريق مكة تغادر المغرب

ابرزت صحيفة عكاظ مغادرة رحلة حج المغربية الي السعودية لأداء شعيرة الحج لهذا العام عبر صالة مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء .

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية؛ فتعد هذة الرحلة هي اولي الرحلات المستفيدة من مبادرة «طريق مكة» والتي ستتجه إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

ومبادرة طريق مكة -هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

الحجاج المغاربة

و تهدف المبادرة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، ومروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.