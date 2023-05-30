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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من السلطات السعودية للراغبين في خدمة الحجاج

ارشيفي
ارشيفي

وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نداءا عاجلا للراغبين في العمل في موسم الحج لهذا العام 1444هـ داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين، على رفع سيرهم الذاتية في "باب أجير"، الواجهة الجديدة لعرض الفرص الوظيفية المتاحة داخل المملكة.

اوضحت الوزارة السعودية - بحسب صحيفة سبق - أن الخدمة تمكن الأفرادَ من رفع سِيَرهم الذاتية والتقديم على فرص وظيفية مختلفة في قطاعات وشركات عديدة.

وأبانت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة في تنظيم العمل خلال موسم الحج، والتسهيل على المنشآت والعاملين المشاركين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربتهم خلال الموسم المبارك.

وتتيح الوزارة للمنشآت العاملة في موسم الحج، إمكانية إصدار تصريح "أجير الحج" للعاملين لديها في المشاعر المقدسة، وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال الموسم.

كما يسمح  "باب أجير" التابع للمنصة للمنشآت المصرّح لها، بالعمل في موسم الحج، وعرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال الموسم عبر المنصة، كما تُمَكن المنصة الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له.

يشار الي  أن "أجير" يسعى إلى تعزيز مرونة وحركة القوى العاملة في سوق العمل؛ وذلك لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، كما يمكن للمنشآت والأفراد الاستفادة من خدمة "أجير الحج" إلكترونيًّا بشكل مُيَسّر عبر الرابط التالي: https://www.ajeer.com.sa.

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للعمل في موسم الحج 2023 .. وظائف خالية بالسعودية لهذه الفئات

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