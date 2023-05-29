للعمل في موسم الحج 2023 .. وظائف خالية بالسعودية لهذه الفئات

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الراغبين بالعمل في موسم الحج لهذا العام 1444هـ داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين على رفع سيرهم الذاتية في "باب أجير"، وهي الواجهة الجديدة لعرض الفرص الوظيفية المتاحة داخل المملكة.

وتمكن تلك الخدمة الأفراد من رفع سيرهم الذاتية والتقديم على فرص وظيفية مختلفة في قطاعات وشركات عديدة.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تنظيم العمل خلال موسم الحج، والتسهيل على المنشآت والعاملين المشاركين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم خلال الموسم المبارك.



وتتيح الوزارة للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصريح "أجير الحج" للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال هذا الموسم.



"أجير" يسعى إلى تعزيز مرونة وحركة القوى العاملة في سوق العمل؛ لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال.