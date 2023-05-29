السعودية تراقب مخالفات المرور إليكترونيا

أعلن الأمن العام السعودي بدء في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيا خلال أيام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مدير الأمن العام السعودي، الفريق محمد بن عبد الله البسامي دشن "أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونيا" ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وذكرت الوكالة أن المخالفات التي سيتم رصدها إلكترونيا تشمل "القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة".

ويشمل الرصد الآلي للمخالفات أيضا "عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات، ومخالفة تنظيمات السير على الطريق، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، وتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل، ووقوف المركبة في أماكن غير مخصصة لذلك".

وستتولى الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق رصد تلك المخالفات، وذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن، وفقا لواس.