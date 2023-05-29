منها مكة والمدينة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ 10 مناطق بالمملكة

حذرت الأرصاد السعودية في تقرير عن حالة الطقس لهذا اليوم، الاثنين، من هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد على أجزاءٍ من المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد السعودية إن هذه المناطق تشمل نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كذلك تمتد إلى مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الجنوبي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الجنوبي والأوسط، ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي.

فيما أوضحت أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

