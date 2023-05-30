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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليقا على اختطاف سعودي ببيروت.. بيان عاجل من الداخلية اللبنانية

وزارة الداخلية اللبنانية
وزارة الداخلية اللبنانية

نقلت صحيفة النشرة اللبنانية بيان عن وزير الداخلية اللبنانية  في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، تعليقا على قضية اختطاف مواطن سعودي، حيث قال : لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية".


وأضاف مولوي في بيانه قائلا "أننا نقوم بواجباتنا تجاه المواطنين والمقيمين على أرض لبنان، ولن نسمح بتعريض أمن الأشقاء السعوديين في لبنان للخطر، وسنحاسب كل من يهدد علاقاتنا بالأشقاء العرب".

وتابع : "كل الأجهزة الأمنية والعسكرية وحدت جهودها، وقد تواصلت شخصيا مع قائد الجيش لرصد الاتصالات من كل المناطق التي ظهرت فيها إشارة من هاتف المواطن السعودي المخطوف، وبناء على جدية العمل من قبل السلطات الأمنية اللبنانية وجدية المحاسبة بعد ذاك، سيؤدي ذلك إلى بسط الأمن وتأمين الأمان للمواطنين السعوديين والعرب على الأراضي اللبنانية وستضمن مصداقيتنا وجدية عملنا".

واستطرد "لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية، ولكننا سنتابع العملية بكل دقة وحرفية، حتى نصل إلى كشف كل الملابسات ونضعها أمام الجميع بشفافية".

وكانت صحيفة  "عكاظ"، قد أفادت بان  المواطن السعودي كان قد غادر أحد المطاعم في منطقة البيال، ويقود مركبة بلوحة لبنانية ومسجلة باسمه، واختفى أثره على طريق مطار بيروت خلال توجهه إلى منزله في منطقة دوحة عرمون، وتشير المعلومات إلى أن المواطن تواصل برسائل حول مبلغ الفدية (400 ألف دولار)، وأرسل رسائل صوتية للسفير وآخر تحديد لموقع جواله كان في الضاحية الجنوبية، ويتوقع أن ينقل إلى بعلبك حيث يخصص حي الشراونة الى منطقة التفاوض لاستلام الفدية.

هذا وأفادت معلومات لقناة "LBC" بأن "وحدات من الجيش اللبناني تقوم بمداهمات واسعة على خلفية خطف السعودي في حي الشراونة - بعلبك

بيان عاجل من سفارة السعودية في لبنان بشأن اختطاف أحد مواطنيها ببيروت

بيان عاجل من وزير داخلية لبنان بشأن اختطاف مواطن سعودي في بيروت

اختطاف مواطن سعودي الأجهزة الأمنية والعسكرية الداخلية اللبنانية بسام مولوي حكومة تصريف الأعمال اللبنانية للمواطنين السعوديين مطار بيروت مواطن سعودي

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