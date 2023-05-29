بيان عاجل من وزير داخلية لبنان بشأن اختطاف مواطن سعودي في بيروت

قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الإثنين، إن السلطات الأمنية اللبنانية تتابع قضية اختطاف مواطن سعودي في العاصمة بيروت.

وكتب مولوي، في تغريدة على “تويتر”: “نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ أمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير وليد البخاري”.

وأضاف: “دائما وبيد من حديد نعمل على تحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان.. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا”.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، في وقت سابق باختطاف مواطن سعودي على طريق المطار في العاصمة اللبنانية بيروت.

من جانبها، أكدت "mtv" اللبنانية، الى "اختطاف مواطن سعودي على طريق المطار بعد منتصف ليل السبت الماضي، والأجهزة الأمنيّة تتولّى عمليّة البحث عنه".