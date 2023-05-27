قرار عاجل من الأمم المتحدة بشأن اللاجئين في لبنان والسبب مفاجأة

تعليق مساعدات..

علقت الأمم المتحدة تقديم المساعدات النقديّة للاجئين في لبنان إلى الشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن إتّباعها في هذا الشأن.

جاء ذلك علي لسان كلا من نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.

كما ذكرا أن قرار التعليق جاء نتيجة سلسلة لقاءاتٍ عُقدت أمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، وبناءً على طلبهما.