قرار إلزامي عاجل من وزارة التعليم العراقية للطلبة الدارسين في لبنان

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية اليوم ، الجمعة، نداء عاجلا الي الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان الى اعتماد سياقات البروتوكول المشترك بين البلدين لتنظيم إجراءات معادلة الشهادات.



وذكر المتحدث باسم الوزارة العراقية ، حيدر العبودي، في تصريح للوكالة الرسمية إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الزمت الطلبة العراقيين الدارسين في الجمهورية اللبنانية باعتماد السياقات والتوقيتات التي حددها البروتوكول الذي أبرمته الوزارة مع نظيرتها اللبنانية وجرى توقيعه بتاريخ 22/3/2023 وصادقت عليه الحكومة اللبنانية مؤخرا لتنظيم إجراءات معادلة شهادات الطلاب العراقيين".



كما وأهابت الوزارة بأبنائها الدارسين في لبنان التقيد بمسار المراجعات الأصولية الذي يقتصر على الجامعات اللبنانية التي يدرسون فيها بموجب البروتوكول وقرار التنفيذ الذي وقعه السيد وزير التربية والتعليم العالي اللبناني هذا اليوم الموافق 26/5/2023.

فيما أكدت تعزيزها طاقم الملحقية الثقافية العراقية بعدد من الموظفين الإضافيين الموفدين الذين سيتوجهون الى بيروت لإسناد وتغطية الأعمال ذات الصلة بالمصادقات الأصولية اللازمة".